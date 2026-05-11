Virtus playoff al via | date e orari delle sfide con Trento

Il primo turno dei playoff della Virtus Bologna inizierà domenica 17 maggio alle ore 19 con gara-1 presso la Virtus Arena. La serie proseguirà mercoledì 19 maggio in una partita che si svolgerà sempre alla Fiera. La trasferta a Trento è programmata per venerdì 22 maggio, quando si disputerà gara-3. Le date e gli orari sono stati comunicati ufficialmente dalla lega.

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Bologna, 11 maggio 2026 - Si comincia domenica 17 maggio ore 19 in gara-1 alla Virtus Arena, si prosegue sempre in Fiera il 19 maggio, si va a Trento venerdì 22 maggio per gara-3. L a Lega Basket ha ufficializzato date e orari dei primi tre confronti dei quarti di finale dei playoff tra cui ovviamente la serie che mette di fronte Virtus Olidata Bologna e Dolomiti Energia Trento. La formazione di Nenad Jakovljevic è attesa da due confronti casalinghi consecutivi che danno via al confronto con Trento, per poi giocare gara-3, eventuale gara-4 (per questa sfida in programma domenica 24 l’orario è ancora da definire) in casa della Dolomiti Energia e la eventuale gara-5 (in programma per martedì 26 anche questa con orario da definire) di nuovo alla Virtus Arena.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus playoff al via: date e orari delle sfide con Trento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie A, calendario dalla 28ª alla 30ª giornata: tutte le date e gli orari delle prossime sfideFeyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?... La Virtus batte Varese e chiude in bellezza, ai playoff c’è l’Aquila TrentoBologna, 10 maggio 2026 – Archiviata la pratica primo posto, la Virtus chiude in bellezza la propria regular season superando in Arena Varese per... Argomenti più discussi: Playoff al via per la Virtus GVM Roma 1960: venerdì Gara 1 contro Omegna al PalaTiziano di Roma - Radio Globo; Basket, ai playoff sarà Virtus-Trento. Reggio trova Milano; Basket, serie B Nazionale, via ai play off. La Virtus Roma 1960 a valanga su Omegna in gara 1, Luiss sconfitta a Orzinuovi; Focus BM/ Al via i playoff di serie B Nazionale: occhi sulla serie tra JuveCaserta ed Herons Montecatini, Vigevano attende Faenza. La Virtus Roma 1960 al test contro Omegna - di Valerio Laurenti. | Al via il ritorno dei quarti di playoff. Martedì sera si sfideranno Folgore-Domagnano e Fiorentino-La Fiorita. Tutto aperto fra Juvenes Dogana e Virtus e fra Cosmos e Tre Penne che si affronteranno mercoledì sera. ? fsgc.sm/it/notizia/pla… #CampionatoSam x.com Possibilità di vedere i playoff dell'EuroLeague in Italia? reddit