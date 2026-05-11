Violenza di genere | pugno al volto della ex Un 50enne fermato dai carabinieri

I carabinieri di Copertino hanno arrestato ieri un uomo di 50 anni del luogo in flagranza di reato, dopo aver subito una chiamata di emergenza. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe colpito con un pugno al volto la sua ex compagna. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente e hanno fermato il uomo, che ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

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