Vigodarzere e la sua certosa | un patrimonio da preservare con aperitivo finale

Domenica 17 maggio 2026, si terrà una passeggiata culturale e naturalistica a Vigodarzere, organizzata da Padovanità. L’evento invita i partecipanti a scoprire il territorio locale, con un focus sulla storica certosa e i luoghi meno noti della zona. La passeggiata si concluderà con un aperitivo, offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza del patrimonio storico e naturale del comune.

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