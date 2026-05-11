Vigodarzere e la sua certosa | un patrimonio da preservare con aperitivo finale

Da padovaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026, si terrà una passeggiata culturale e naturalistica a Vigodarzere, organizzata da Padovanità. L’evento invita i partecipanti a scoprire il territorio locale, con un focus sulla storica certosa e i luoghi meno noti della zona. La passeggiata si concluderà con un aperitivo, offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza del patrimonio storico e naturale del comune.

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Domenica 17 Maggio 2026. Continuando ad esplorare il territorio circostante, Padovanità invita tutti gli interessati a partecipare ad una passeggiata culturale e naturalistica, per conoscere Vigodarzere da un'angolazione storica e meno conosciuta. Partendo dalla storica Villa Zusto, un tempo sede.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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