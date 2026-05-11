Vigilini Acs in presidio permanente al Comune | si salvi la società

I lavoratori di ACS, la società che si occupa di servizi in città, hanno deciso di mantenere un presidio permanente davanti al municipio di Avellino. La loro presenza continua rappresenta una risposta alle recenti questioni che coinvolgono la società, senza indicare altre motivazioni o intenti. La decisione è arrivata dopo un periodo di discussioni e segnala una volontà di tutela del proprio ruolo e dei servizi offerti alla comunità.

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Tempo di lettura: 2 minuti C’è un’aria pesante che soffia tra i corridoi di Palazzo di Città ad Avellino: i lavoratori di ACS (Avellino Città Servizi) hanno deciso: non si torna indietro. Da questa mattina, la protesta si sposta fisicamente sotto le finestre del Comune con un presidio permanente, una sentinella di dignità per ricordare a tutti che dietro le sigle aziendali ci sono famiglie, storie e un servizio pubblico da difendere. La vicenda ACS è diventata ormai una di quelle matasse burocratiche difficili da sbrogliare. Da una parte c’è la decisione unilaterale della gestione commissariale di procedere verso lo scioglimento della società; dall’altra ci sono gli operai — quelli che ogni giorno si occupano della sosta, della manutenzione e del decoro urbano — che chiedono solo di poter continuare a lavorare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vigilini “Acs” in presidio permanente al Comune: si salvi la società ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi Acs: Nargi si schiera con i lavoratori in presidio al Comune? Punti chiave Come influirà la decisione della commissaria Perrotta sul futuro dei servizi? Perché il piano di ricapitalizzazione con Rotondi si è... Un presidio permanente: "Dal Pacini non si scende""Dal Pacini non si scende!": otto giorni di presidio per l’ospedale della Montagna pistoiese. Si parla di: Tremila multe mai consegnate, interviene la municipale: Pronta segnalazione alla Corte dei Conti; Avellino, i lavoratori ACS presidiano la Prefettura: Aspettiamo una decisione prima della scadenza.