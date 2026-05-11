VIDEO | Salvataggio in acqua 11 vigili del fuoco completano formazione specialistica

A Messina si è concluso un corso di formazione per i vigili del fuoco dedicato al salvamento in acqua. Undici operatori hanno partecipato a un percorso di formazione che ha previsto sessioni pratiche e teoriche, con l’obiettivo di migliorare le competenze in interventi in ambienti acquatici. La formazione si è svolta in ambito locale e ha coinvolto il personale del comando provinciale.

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