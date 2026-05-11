Viavai sospetto spacciatore di cocaina finisce in carcere

Gli agenti hanno fermato e arrestato un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina, con l’accusa di aver detenuto cocaina destinata allo spaccio. L’arresto è stato effettuato durante un’operazione di controllo in città. La sostanza, trovata in possesso dell’uomo, è stata sequestrata. L’indagato è stato portato in carcere in attesa di ulteriori approfondimenti.

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La polizia ha arrestato un 27enne di origini marocchine per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In seguito ad alcune segnalazioni di residenti del Cep, gli agenti sono venuti a conoscenza di una probabile attività di spaccio messa in atto dal giovane all'interno di un.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Palermo: maxi sequestro di cocaina, un arresto Notizie correlate Sospetto viavai in casa: la polizia incastra un 36enne con cocaina e crackGALLIPOLI – Un viavai di persone, che entravano e uscivano da un’abitazione privata nel giro di pochi minuti, ha fatto scattare il blitz della... Arrestato due volte in tre giorni. Uno spacciatore finisce in carcereDue arresti in tre giorni, con un epilogo diverso: liberato nella prima occasione, in carcere la seconda. Argomenti più discussi: Blitz al Lorenteggio, sequestrati 12 kg di droga: il colpo di scena durante la perquisizione in via Odazio; Arrestato spacciatore, sequestrato un chilo di hashish; I poliziotti seguono il 'giro' dei clienti e arrestano un 22enne: gli trovano il 'tesoro' di cocaina e hashish; Rieti, smantellato punto di spaccio: arrestato un uomo con droga e armi.