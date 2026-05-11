Viale Romagna | partono i lavori per marciapiedi drenanti e accessibili

Lunedì sono iniziati i lavori di ristrutturazione in viale Romagna, con interventi su marciapiedi drenanti e accessibili. Durante i lavori, la viabilità nel parcheggio di via Lazio subirà modifiche temporanee. Sono previste anche operazioni di sostituzione di alcuni alberi di bagolari per motivi di sicurezza. Le attività dureranno diversi giorni, con deviazioni e restrizioni che verranno comunicate alle persone interessate.

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? Punti chiave Come cambierà la viabilità nel parcheggio di via Lazio durante i lavori?. Quali alberi di bagolari verranno sostituiti per motivi di sicurezza?. Quanto costa l'intero piano di riqualificazione che coinvolgerà anche via Buonarroti?. Quando finiranno i cantieri previsti per il nuovo tratto stradale?.? In Breve Investimento totale di 1,043 milioni di euro per il piano di riqualificazione.. Lavori su viale Romagna previsti fino al 25 maggio 2026.. Prossimo intervento programmato in via Buonarroti entro la fine dell'anno.. Cantiere operativo nel parcheggio di via Lazio all'altezza del civico 10.. Da oggi, 11 maggio 2026, gli operai iniziano i lavori tra via Venezia Tridentina e via Venezia Giulia per rifare i marciapiedi di viale Romagna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viale Romagna: partono i lavori per marciapiedi drenanti e accessibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viale Romagna. Marciapiedi senza barriereProseguono in viale Romagna i lavori per il rifacimento dei marciapiedi, un intervento atteso da anni e ora al centro di un progetto più ampio di... Addio barriere sui marciapiedi in viale RomagnaSono in corso, in questi giorni, i lavori straordinari di manutenzione dei marciapiedi di uno dei più importanti assi viari monzesi: viale Romagna. Argomenti più discussi: Aler abbandona i quartieri: mercoledì corteo e presidio sotto la sede di viale Romagna; Viale Romagna devastato dagli abbattimenti: nuova protesta del comitato per i pini di Lido di Savio; Viale Romagna. Marciapiedi senza barriere; Donazione di sangue, l’Emilia-Romagna conferma la propria autosufficienza, il supporto alle regioni carenti e aumenta la raccolta di plasma da aferesi.