Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 11 maggio 2026, sono stati diffusi aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Questo sistema fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie dell’area. L’aggiornamento mira a fornire ai cittadini dati aggiornati per pianificare gli spostamenti e gestire meglio il traffico.

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Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana causa di un incidente al momento è chiuso il tratto all'altezza di Castel de' ceveri in direzione di Viterbo in editabile ripercussioni al traffico con code a partire da raccordo anulare un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e Tor Cervara verso la tangenziale est incidente che sta oltre provocando difficoltà di missione sullo stesso tratto urbano e i veicoli provenienti dalla carreggiata interna con code a partire dalla Nomentana e restiamo proprio sul raccordo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 19:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana a causa di un ... romadailynews.it