Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 19 | 10
Alle ore 19:10 del 11 maggio 2026, sono stati diffusi aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. Questo sistema fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie dell’area. L’aggiornamento mira a fornire ai cittadini dati aggiornati per pianificare gli spostamenti e gestire meglio il traffico.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia Veientana causa di un incidente al momento è chiuso il tratto all'altezza di Castel de' ceveri in direzione di Viterbo in editabile ripercussioni al traffico con code a partire da raccordo anulare un altro incidente rallenta il traffico sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e Tor Cervara verso la tangenziale est incidente che sta oltre provocando difficoltà di missione sullo stesso tratto urbano e i veicoli provenienti dalla carreggiata interna con code a partire dalla Nomentana e restiamo proprio sul raccordo.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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