Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 di questa mattina, la rete di trasporti e viabilità della regione Lazio è stata aggiornata tramite il servizio di Astral infomobilità. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione di Astral, che ha fornito le ultime notizie sulle condizioni delle strade e sui possibili disagi in città e zone limitrofe. La segnalazione riguarda eventuali interventi o variazioni nel traffico in corso nella zona di Roma.

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Astral infomobilità un saluto del ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Tina code a tratti tra Pomezia Castel Romano per traffico intenso è così più avanti da Spinaceto alla raccordo anulare sempre verso Roma e sul Raccordo Anulare in interna code tra le uscite diramazione Roma sud e Appia è all'altezza di Labaro in esterna si rallenta dalla Prenestina la 24 dalla Cassia Aurelia dalla Roma Fiumicino alla Pontina sulla 91 Roma Fiumicino code dal raccordo alla Colombo verso centro tutta la turbano della 24 Ci sono code tra Raccordo Anulare e tangenziale est verso quest'ultima diamo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 09:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19 | 10. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ - x.com x.com