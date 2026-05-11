Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del mattino, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio registra alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La situazione è aggiornata alle 7:25 di oggi, 11 maggio 2026, con informazioni sulla circolazione e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. La redazione fornisce quotidianamente aggiornamenti per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

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