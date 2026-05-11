Via libera a nuove abitazioni e un polo per il tempo libero a San Massimo
Il quartiere di San Massimo vedrà nuove costruzioni residenziali e un'area dedicata al tempo libero, dopo l'approvazione del Piano urbanistico attuativo (Pua) chiamato “Pra Gobbo”. La decisione permette di avviare i lavori per sviluppare le nuove abitazioni e gli spazi dedicati a attività ricreative nella zona. La pianificazione urbanistica coinvolge interventi specifici per modificare l’uso del territorio e realizzare le nuove strutture.
Evoluzione urbanistica per il quartiere di San Massimo con l'adozione del Piano urbanistico attuativo (Pua) denominato “Pra Gobbo”. La giunta comunale di Verona ha approvato il provvedimento, rendendolo immediatamente eseguibile, per dare inizio alla riqualificazione di una zona compresa tra Via.🔗 Leggi su Veronasera.it
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