Via libera a nuove abitazioni e un polo per il tempo libero a San Massimo

Il quartiere di San Massimo vedrà nuove costruzioni residenziali e un'area dedicata al tempo libero, dopo l'approvazione del Piano urbanistico attuativo (Pua) chiamato “Pra Gobbo”. La decisione permette di avviare i lavori per sviluppare le nuove abitazioni e gli spazi dedicati a attività ricreative nella zona. La pianificazione urbanistica coinvolge interventi specifici per modificare l’uso del territorio e realizzare le nuove strutture.

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