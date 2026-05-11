Via La Rocca venticinque famiglie convivono con la fogna | verifiche dei vigili urbani
Venticinque famiglie di via La Rocca a Camaro Bisconte vivono in una condizione difficile a causa di un problema fognario che coinvolge tutte le abitazioni. I vigili urbani hanno effettuato verifiche sulla situazione, che rimane comunque irrisolta. Le persone coinvolte attendono un alloggio di edilizia popolare, ma nel frattempo devono convivere con una condizione igienica precaria. La questione resta al centro dell’attenzione locale.
Venticinque famiglie di via La Rocca a Camaro Bisconte vivono con la fogna pe compagna. Attendono un alloggio di edilizia popolare ma nel frattempo si trovano a contatto con una situazione igienica pericolosa. Francesco Zaccone, Giuseppe Battiato dell'associazione Monti Cumia Valla Camaro e l'ex.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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