In vista della partita tra Lazio e Inter, si registra un imprevisto con Thuram, che ha interrotto l'allenamento senza ancora essere chiarito il motivo del suo problema fisico. La sua assenza ha creato qualche preoccupazione nello staff tecnico, mentre i medici valutano le condizioni del giocatore. La squadra si prepara senza ulteriori dettagli sulla possibile ripercussione del suo stop sulla formazione.

Piccolo grande problema in vista di Lazio-Inter: si è fermato Thuram. Mentre scriviamo non è ancora chiara l’entità del problema accusato dall’avanti francese. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso Lazio-Inter, allarme Thuram: il francese interrompe l’allenamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Allenamento Inter, svolta Thuram: francese totalmente recuperato! Le ultime su Lautaro e Bastonidi Redazione Inter News 24Allenamento Inter, Marcus Thuram è completamente recuperato in vista dell’Atalanta.

Thuram scalpita, verso Inter Atalanta: gli aggiornamenti sul francese e non solo!di Redazione Inter News 24Thuram potrebbe riprendere regolarmente il suo posto contro l’Atalanta, gli aggiornamenti su La Gazzetta dello Sport...

Argomenti più discussi: Inter, allarme Calhanoglu e Pio Esposito: le ultime verso la Lazio; LA CRONACA | Serie A, Lazio-Inter 0-3: poco da dire e un grande rimpianto; Serie A, Lazio-Inter: gli acciaccati e i diffidati di lusso a rischio derby; Inter, le ultime verso la Lazio: Calhanoglu e Pio Esposito out?.

Inter, allarme Calhanoglu e Pio Esposito: le ultime verso la Lazio Continua qui ift.tt/Fv59DbY #lazio #laziopress x.com

Discussione match: Fiorentina vs Lazio | Serie A | 13 Apr 18:45 UTC reddit

Allarme Thuram verso Lazio-Inter! Palmeri: Finale altamente a rischioUna brutta notizia scuote l’anti-vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Il giornalista Tancredi Palmeri su X parla di un problema fisico per Marcus Thuram che dovrà essere approfondito ... passioneinter.com