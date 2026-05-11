Verso Lazio-Inter allarme Thuram | il francese interrompe l’allenamento

Da ilprimatonazionale.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita tra Lazio e Inter, si registra un imprevisto con Thuram, che ha interrotto l'allenamento senza ancora essere chiarito il motivo del suo problema fisico. La sua assenza ha creato qualche preoccupazione nello staff tecnico, mentre i medici valutano le condizioni del giocatore. La squadra si prepara senza ulteriori dettagli sulla possibile ripercussione del suo stop sulla formazione.

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Piccolo grande problema in vista di Lazio-Inter: si è fermato Thuram. Mentre scriviamo non è ancora chiara l’entità del problema accusato dall’avanti francese. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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