Vento e mareggiate allerta meteo prorogata di altre dodici ore

Un fronte di vento e mareggiate ha portato condizioni di maltempo sulla regione, con le autorità che hanno deciso di prolungare l’allerta meteo di altre dodici ore. La presenza di correnti umide ha mantenuto il cielo coperto e il mare agitato, con precipitazioni che si sono protratte durante tutta la giornata. La protezione civile continua a monitorare la situazione, invitando alla massima prudenza e attenzione per eventuali ulteriori sviluppi.

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FIRENZE – Un flusso di correnti umide mantiene tempo instabile sulla Toscana. Per la giornata di domani (12 maggio) la sala operativa della Protezione civile regionale, a causa del mare agitato a nord di Capraia fino al pomeriggio, ha prolungato l’allerta di codice giallo per la costa centro settentrionale, con validità fino alle 12 di domani (12 maggio), Confermata per oggi l’allerta di codice giallo, emessa nella giornata di ieri, sulle zone di nord ovest della Toscana per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per il rischio vento. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http:www.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Vento e mareggiate, allerta meteo prorogata di altre dodici ore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Venti oltre i 70 chilometri orari e possibili mareggiate: prorogata l'allerta meteo nel RavennateDalla mezzanotte di oggi, mercoledì, alla mezzanotte di domani, giovedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 37,... Vento forte e mareggiate, allerta meteo in Campania dalle 20 di oggiLa Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per vento... Argomenti più discussi: Maltempo in Toscana, nuova allerta meteo: temporali, vento e mareggiate – La lista dei comuni coinvolti; Temporali, vento e mareggiate: allerta gialla su tutta la provincia di Lucca; Toscana sotto la pioggia, la tregua non arriva: ancora maltempo, scatta una nuova allerta; Temporali, vento e mareggiate, nuova allerta. L’Italia nella morsa di temporali, grandine e mareggiate: è allerta meteo in nove Regioni, le zone più a rischio x.com Maltempo Toscana: nuova allerta gialla per temporali, vento e mareggiateNuova allerta gialla in Toscana per temporali, vento e mareggiate. Avviso della Protezione civile per domenica 10 e lunedì 11 maggio. gonews.it