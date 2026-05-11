Un giovane attivista di Venezia ha deciso di portare la questione dell’overtourism all’interno del Partito Democratico, chiedendo azioni concrete contro la desertificazione commerciale della città. Durante un incontro pubblico, ha illustrato alcune strategie per limitare il numero di visitatori e sostenere i negozi locali. La discussione si è concentrata sulle possibili misure per ridurre la pressione turistica e preservare il tessuto commerciale veneziano.

?? Punti chiave Come può un attivista fermare la desertificazione dei negozi veneziani? Quali strategie propone Gennari per contrastare l'impatto dell'overtourism? Perché il progetto Facciamo Eleggere punta sulla giustizia sociale locale? Come influirà la nuova proposta ecowelfare sulla vita dei residenti??? In Breve Candidatura sostenuta da Facciamo Eleggere e dal Forum disuguaglianze e diversità Elezioni amministrative veneziane previste per i giorni 24 e 25 maggio Gennari è tesserato .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il giovane attivista Gennari sfida l’overtourism al PD

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