Montgomery e Jack, coinquilini al college, sono già stati socialmente condannati dall’intera comunità studentesca. Presi di mira dalla banda di bulli che imperversa nell’istituto, i protagonisti di Pizza Movie scoprono nel controsoffitto della loro stanza alcune pasticche di una droga sperimentale conosciuta come M.I.N.T.S. e decidono di ingerirle, ignari delle conseguenze. Cominciano a essere vittima di allucinazioni sempre più assurde e stranianti, condizione che ben spesso finiranno per condividere con Lizzy, una ragazza accettata dal gruppo più popolare unicamente perché ricchissima, ma che si sente in realtà molto più affine a loro. Per evitare che l’assunzione della sostanza abbia conseguenze potenzialmente fatali, dovranno mangiare una pizza prima che le visioni raggiungano l’ultimo stadio.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pizza Movie: una teen-comedy allucinatoria e scatenata – Recensione

Amici comuni, recensione: una scatenata (e cinica) commedia sul gioco delle coppieIl gioco delle coppie assume una svolta cinica e sorprendente nella commedia diretta da Marco Castaldi, al centro la (vera) coppia composta da Raoul...