Salerno vende superalcolici a un minore | supermarket multato in centro

Durante il fine settimana, la Polizia Municipale di Salerno ha effettuato controlli nel centro della città per verificare la vendita di superalcolici ai minori. In un supermercato, sono stati riscontrati e sanzionati vendite di alcolici a un minore, portando a una multa per l’attività commerciale coinvolta. I controlli proseguiranno per verificare l’osservanza delle norme sulla vendita di bevande alcoliche ai giovani.

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Controlli della Polizia Municipale di Salerno nel fine settimana per contrastare la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori Controlli nel centro di Salerno contro la vendita di alcolici ai minori. Nel corso dello scorso fine settimana, il personale della Polizia Municipale, diretto dal comandante Rosario Battipaglia, ha effettuato una serie di accertamenti presso diversi esercizi commerciali nell’ambito dei servizi dedicati al controllo della movida cittadina. Durante le verifiche, gli agenti hanno sanzionato un supermercato del centro città dopo aver accertato la vendita di una bottiglia di superalcolico a un minore di 16 anni. Denunciato il titolare dell’attività.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, vende superalcolici a un minore: supermarket multato in centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Accoltellamento nel centro storico di Salerno: minore ferito alla schiena Vende superalcolici a minorenni, ragazzino si sente male a Roma in via Togliatti: polizia sul postoLa Questura di Roma ha sospeso per dieci giorni la licenza del titolare di un minimarket in via Togliatti a Roma per aver venduto in più occasioni...