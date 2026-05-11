Valle d’Aosta | il tasso di abbandono scolastico sale al 12,4%

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Valle d’Aosta, il tasso di abbandono scolastico si attesta al 12,4%, registrando un aumento rispetto agli anni precedenti. La percentuale riguarda studenti che interrompono gli studi prima di conseguire il diploma. La questione solleva interrogativi sulle cause di questa dispersione e sulle possibili ripercussioni future sulla regione. Fino a questo momento, non sono stati condivisi dati ufficiali su interventi specifici per contrastare questa tendenza.

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? Domande chiave Perché il benessere economico valdostano non ferma la dispersione scolastica?. Come può l'abbandono degli studi minare l'autonomia della regione?. Quali sono le cause del divario tra reddito e competenze?. Chi pagherà il costo della perdita di capitale umano locale?.? In Breve Studio TEHA Group-Ambrosetti presentato a Torino l'11 maggio 2026 con Fondazione CRT.. Il 36,7% degli adulti valdostani possiede al massimo la licenza media.. Povertà familiare relativa in Valle d'Aosta ferma al 4,1% secondo il rapporto.. Il Piemonte registra un tasso di abbandono scolastico inferiore all'8,7%.. Il tasso di abbandono scolastico giovanile in Valle d’Aosta ha raggiunto il 12,4% secondo lo studio strategico presentato a Torino l’11 maggio 2026 da TEHA Group-Ambrosetti con il supporto di Fondazione CRT.🔗 Leggi su Ameve.eu

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