In Valle d’Aosta, il tasso di abbandono scolastico si attesta al 12,4%, registrando un aumento rispetto agli anni precedenti. La percentuale riguarda studenti che interrompono gli studi prima di conseguire il diploma. La questione solleva interrogativi sulle cause di questa dispersione e sulle possibili ripercussioni future sulla regione. Fino a questo momento, non sono stati condivisi dati ufficiali su interventi specifici per contrastare questa tendenza.

? Domande chiave Perché il benessere economico valdostano non ferma la dispersione scolastica?. Come può l'abbandono degli studi minare l'autonomia della regione?. Quali sono le cause del divario tra reddito e competenze?. Chi pagherà il costo della perdita di capitale umano locale?.? In Breve Studio TEHA Group-Ambrosetti presentato a Torino l'11 maggio 2026 con Fondazione CRT.. Il 36,7% degli adulti valdostani possiede al massimo la licenza media.. Povertà familiare relativa in Valle d'Aosta ferma al 4,1% secondo il rapporto.. Il Piemonte registra un tasso di abbandono scolastico inferiore all'8,7%.. Il tasso di abbandono scolastico giovanile in Valle d’Aosta ha raggiunto il 12,4% secondo lo studio strategico presentato a Torino l’11 maggio 2026 da TEHA Group-Ambrosetti con il supporto di Fondazione CRT.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: il tasso di abbandono scolastico sale al 12,4%

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