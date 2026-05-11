valfortore fine settimana di controlli e sanzioni

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno eseguito una serie di controlli nel territorio di Valfortore. Durante le operazioni, sono state identificate diverse infrazioni e sono state applicate sanzioni amministrative a carico di alcuni cittadini. Sono stati controllati numerosi veicoli e persone, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme vigenti. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo alle specifiche infrazioni o alle cifre delle sanzioni è stato fornito.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo, nell’ultimo weekend, diversi controlli nei Comuni della Val Fortore, principalmente finalizzati al contrasto dei reati predatori – specie in danno di bancomat e postamat – ed alla verifica del rispetto delle normative ambientali, d’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Codice della Strada, concentrando le verifiche su 167 persone, 150 veicoli e 9 esercizi pubblici. I militari hanno controllato un locale fortorino d’intrattenimento e ristorazione insieme a personale specializzato dell’ASL, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco di Benevento, con il supporto di personale tecnico della SIAE di Ariano Irpino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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