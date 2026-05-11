Valbrevenna | il respiro di una valle incontaminata Anello di Chiappa e pranzo all’agriturismo del Sole

La Valbrevenna è una valle poco popolata e ancora incontaminata, con un paesaggio ricco di natura e piccoli villaggi storici. Tra i punti di interesse ci sono l’anello di Chiappa e i Casoni di Lomà, raggiungibili esclusivamente a piedi. Durante l’escursione si può fare una sosta all’agriturismo del Sole, dove vengono servite lasagne tradizionali in un ambiente familiare e accogliente.

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