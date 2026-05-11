Valbrevenna | il respiro di una valle incontaminata Anello di Chiappa e pranzo all’agriturismo del Sole
La Valbrevenna è una valle poco popolata e ancora incontaminata, con un paesaggio ricco di natura e piccoli villaggi storici. Tra i punti di interesse ci sono l’anello di Chiappa e i Casoni di Lomà, raggiungibili esclusivamente a piedi. Durante l’escursione si può fare una sosta all’agriturismo del Sole, dove vengono servite lasagne tradizionali in un ambiente familiare e accogliente.
Esplora con la Guida Ambientale l’anima wild della Valbrevenna! Un anello tra i Casoni di Lomà e villaggi sospesi nel tempo come Lavazzuoli, raggiungibile solo a piedi: qui l’Agriturismo del Sole ci aspetta con lasagne veraci e un’accoglienza che sa di casa. Il viaggio prosegue verso Piancassina.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Pranzo di Pasqua all'agriturismo Blandano
Il Respiro del Primo Abbraccio: Tra l’Incanto di Klimt e l’Eternità di una Madre?10 Maggio 2026 — di Manila Scaramella ?Oggi il mondo si ferma, non per dovere, ma per gratitudine.