Il 10 maggio 2026 si celebra la Festa della Mamma, un giorno che molti considerano un momento di riconoscimento e di affetto verso le madri. In questa occasione, varie iniziative vengono organizzate per onorare il ruolo materno, coinvolgendo comunità e famiglie. La giornata, che non si limita a essere una semplice data sul calendario, rappresenta un’opportunità per riflettere sui legami familiari e sul valore della maternità nel tempo.

? 10 Maggio 2026 — di Manila Scaramella?Oggi il mondo si ferma, non per dovere, ma per gratitudine. La Festa della Mamma non è una riga su un calendario, ma un battito profondo che risuona dentro ognuno di noi. Celebrare questa giornata significa onorare la radice stessa della vita, quella forza silenziosa che non si arrende mai e che, con una dedizione che confina con il sacro, trasforma la cura in un’opera d’arte quotidiana. È l’etica dell’amore puro, capace di accogliere e proteggere senza chiedere nulla in cambio.? L’abbraccio che ferma il tempo: L’anima di Gustav Klimt?Esistono immagini che riescono a dire ciò che le parole non sanno pronunciare.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il Respiro del Primo Abbraccio: Tra l’Incanto di Klimt e l’Eternità di una Madre

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