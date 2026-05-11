Val Tidone Lentamente | escursione alle Cascate del Rivarolo

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo appuntamento di "Val Tidone Lentamente 2026" che si svolgerà sabato prossimo 16 maggio, recuperando l'iniziativa originariamente prevista per domenica 10 maggio e rimandata per maltempo, permetterà ai partecipanti di percorrere uno dei sentieri più belli d'Oltrepò in alta Val Tidone a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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