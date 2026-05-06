Tra acqua antichi borghi e narcisi | alle cascate del Rivarolo con Val Tidone Lentamente
Il prossimo appuntamento di "Val Tidone Lentamente 2026" permetterà ai partecipanti di percorrere uno dei sentieri più belli d'Oltrepò in alta Val Tidone a Romagnese e di conoscere le "Cascate del Rivarolo", serie di cascate naturali del Rio Rivarolo immerse nel verde e nel paesaggio montano.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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