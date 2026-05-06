Tra acqua antichi borghi e narcisi | alle cascate del Rivarolo con Val Tidone Lentamente

Da ilpiacenza.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo appuntamento di "Val Tidone Lentamente 2026" permetterà ai partecipanti di percorrere uno dei sentieri più belli d'Oltrepò in alta Val Tidone a Romagnese e di conoscere le "Cascate del Rivarolo", serie di cascate naturali del Rio Rivarolo immerse nel verde e nel paesaggio montano.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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