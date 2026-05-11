USA | nuova strategia contro terrorismo narcotraffico e gang

Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova strategia per affrontare il terrorismo, il narcotraffico e le attività delle gang. La revisione prevede modifiche all’impiego della forza militare contro i cartelli della droga e include anche gli estremisti interni tra i soggetti da monitorare. La Casa Bianca ha aggiornato i documenti ufficiali, evidenziando come le priorità siano cambiate rispetto al passato. La strategia si inserisce in un quadro di interventi più ampi contro minacce interne ed esterne.

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