Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 9 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 11 maggio 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione include le sezioni del Trono Over e del Trono Classico e sarà disponibile anche in streaming. Le anticipazioni indicano che i protagonisti si incontreranno e si confronteranno davanti alle telecamere, con riprese che si sono svolte nelle ultime settimane. La puntata sarà trasmessa come di consueto nel pomeriggio.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 11 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuove incomprensioni tra Marina e Giancarlo. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono over con Barbara e Massimo. Come prosegue la loro conoscenza? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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