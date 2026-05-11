Union Valdotaine | parte il nuovo portale per unire il territorio

È stato avviato il nuovo portale dell’Union Valdotaine, un progetto che mira a rafforzare la connessione tra il territorio e i cittadini. Il sito offrirà servizi e informazioni aggiornate sulle sezioni locali, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai dati e alle attività della comunità. Nei prossimi mesi, saranno presentati i protagonisti della narrazione digitale, coinvolgendo le figure che rappresentano le diverse realtà territoriali.

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? Domande chiave Come cambierà il rapporto tra i cittadini e le sezioni locali?. Chi saranno i volti protagonisti della nuova narrazione digitale?. Come farà il portale a collegare i borghi remoti al capoluogo?. Perché questo strumento digitale è considerato un'evoluzione della politica?.? In Breve Lancio ufficiale previsto per domani 12 maggio alle ore 12. Focus digitale su dirigenti e membri delle sezioni locali valdostane. Obiettivo accorciare distanze tra capoluogo e comuni più remoti. Strumento accessibile via cellulare per valorizzare le assemblee territoriali. Il nuovo portale digitale dell’Union Valdotaine entrerà ufficialmente online domani, 12 maggio, alle ore 12 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra il movimento e la popolazione della Valle d’Aosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Union Valdotaine: parte il nuovo portale per unire il territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Nasce "Lesa Turismo": il nuovo portale per scoprire il borgo e il suo territorio Argomenti più discussi: Union Valdôtaine, 'evitare il vuoto amministrativo'; Renzo Testolin, decaduto presidente della regione Valle d’Aosta: Union Valdôtaine convoca Comitato federale; La maggioranza non raccoglie l’assist sui paletti al ricorso di Testolin; Testolin decaduto, l’Union Valdôtaine: prendiamo atto della decisione. Testolin decaduto, Union Valdotaine 'prendiamo atto della sentenza'. Movimento riunisce direttivo, 'si impongono decisioni' #ANSA x.com Union valdôtaine, pronto il nuovo sito del movimentoSarà online dalle 12 del 12 maggio il nuovo sito web dell'Union valdotaine. Con questo nuovo strumento - si legge in una nota - compiamo un passo avanti, con l'obiettivo di essere sempre più vicini a ... ansa.it