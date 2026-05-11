UniBook | Il Comentum di Alberico da Rosciate

In UniBook, la sezione dedicata ai lavori dell’Università di Bergamo, vengono presentati testi che restituiscono alle opere una dimensione più vicina a quella degli autori. La rubrica permette di ascoltare le parole di chi ha scritto i libri, dando spazio alle loro voci e alle loro riflessioni. Questo spazio online si propone di mettere in evidenza la relazione tra autori e lettori attraverso i contenuti pubblicati.

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In UniBook, la rubrica che ospita alcuni dei lavori dell’Università di Bergamo, i libri riprendono corpo e voce, la voce di chi li ha scritti. L’inchiostro ritrova la sua forma di suono e dialogo, la pagina si fa occasione di incontro. Questa settimana, Thomas Persico, ricercatore di Filologia della Letteratura Italiana presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, presenta l’edizione critica del Comentum di Alberico da Rosciate alla seconda cantica curata per la “Edizione Nazionale dei Commenti Danteschi”, promossa dal Centro Pio Rajna, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana ed edita da Antenore. Ascolta qui.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: UniBook – Il fumetto cinese L'emozionante "viaggio al centro della notte" di Alberico Lombardi arriva a PorticiViaggio al centro della notte il nuovo spettacolo di Alberico Lombardi regala un’esperienza emozionante e immersiva, dove la notte non è solo...