Il Bharatiya Janata Party (Bjp) di Narendra Modi ha ottenuto un risultato elettorale che gli permette di governare in circa il 70 per cento degli stati dell’India, inclusa la conquista del Bengala Occidentale, uno dei principali bastioni dell’opposizione. Questa vittoria rafforza la presenza del partito nel panorama politico del paese, aumentando la sua influenza su larga scala. La conquista dello stato rappresenta un passaggio decisivo nelle elezioni recenti.

Il Bengala occidentale, il quarto stato più importante in termini di equilibri nel parlamento centrale (l’assemblea statale manda 16 deputati a New Delhi), era un bastione dell’opposizione a Modi e alla sua ideologia estremista; e Mamata Banerjee, che ha governato lo stato negli ultimi quindici anni, era la più schietta detrattrice del primo ministro. Conquistato il Bengala Occidentale, si diceva alla vigilia del voto, il Bjp può vincere ovunque. E così è stato. Un ribaltone epocale a cui sono seguiti disordini e violenze. Un assistente di Suvendu Adhikari, leader del Bjp nel Bengala Occidentale che ieri si è insediato a capo del governo statale, è stato freddato nella sua auto da due uomini in motocicletta in un omicidio molto probabilmente premeditato.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Una vittoria elettorale che rafforza il nazionalismo indù

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