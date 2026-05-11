Una commissione speciale per il futuro della Costa sud | Non più periferia ma futuro di Palermo

Una commissione speciale dedicata alla Costa sud è stata istituita dal Comune con l’obiettivo di seguire e promuovere il rilancio di quest’area considerata strategica e delicata. Il consigliere della seconda circoscrizione è stato eletto presidente dell’organismo, che avrà il compito di monitorare i progetti e le iniziative in corso. La commissione si occuperà di sviluppare proposte e interventi per valorizzare il quartiere.

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