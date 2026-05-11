Una commissione speciale per il futuro della Costa sud | Non più periferia ma futuro di Palermo
Una commissione speciale dedicata alla Costa sud è stata istituita dal Comune con l’obiettivo di seguire e promuovere il rilancio di quest’area considerata strategica e delicata. Il consigliere della seconda circoscrizione è stato eletto presidente dell’organismo, che avrà il compito di monitorare i progetti e le iniziative in corso. La commissione si occuperà di sviluppare proposte e interventi per valorizzare il quartiere.
Il consigliere della seconda circoscrizione del Comune Giuseppe Piazzese è stato eletto presidente della commissione speciale dedicata alla Costa sud, organismo che avrà il compito di seguire, monitorare e promuovere il percorso di rilancio di una delle aree più strategiche e delicate della città.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo
Notizie correlate
Sviluppo e legalità, Assoimpresa Palermo incontra la commissione Attività produttive per il futuro di via RomaSi è svolta l’audizione di una delegazione di Assoimpresa Palermo presso la Sesta Commissione Consiliare del Comune.
Bari, viaggio nel quartiere Japigia: tra palazzoni e aree verdi restano sacche di degrado. Ma nel futuro ci sono Costa Sud e BrtDal centro città, procedendo verso sud, ad un certo punto ci si trova ad attraversare dei binari.
Argomenti più discussi: Ostia, nasce la Commissione Speciale Litorale: Bozzi (Azione) spinge per un ruolo attivo del Municipio; Ostia, torna la Commissione Litorale: il Municipio X cerca di riprendersi la scena sul mare; Il governo della Costa d’Avorio scioglie la commissione elettorale; Obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione: via libera in Commissione al ddl Costa. Le opposizioni si astengono.
L' #ICDonMilaniMaiorano protagonista alla #GiornatadellaCosta2026. È stata una giornata speciale per il nostro Istituto al Concorso Regionale Settimana Blu – Giornata della Costa – Dalla Terra al Mare: uno sguardo verso…, un premio istituito dalla Guardi facebook
Il procuratore Antimafia ha scritto ai Ministri di Interno e Giustizia, ed alla Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia per dolersi di una norma, l'articolo 270 del codice di procedura penale che stabilisce che i risultati delle intercettazioni non posso x.com
Ogni volta che prenotiamo un hotel su Booking, l'hotel ci trasferisce una commissione nascosta. Quanto ci costa davvero? reddit
Palermo. Costa Sud al centro del futuro urbano: Giuseppe Piazzese eletto presidente della Commissione specialeIl Consigliere della Seconda Circoscrizione del Comune di Palermo Giuseppe Piazzese è stato eletto Presidente della Commissione speciale dedicata alla Costa Sud, organismo che avrà il compito di ... libertasicilia.it