Una commissione speciale per il futuro della Costa sud | Non più periferia ma futuro di Palermo

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una commissione speciale dedicata alla Costa sud è stata istituita dal Comune con l’obiettivo di seguire e promuovere il rilancio di quest’area considerata strategica e delicata. Il consigliere della seconda circoscrizione è stato eletto presidente dell’organismo, che avrà il compito di monitorare i progetti e le iniziative in corso. La commissione si occuperà di sviluppare proposte e interventi per valorizzare il quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il consigliere della seconda circoscrizione del Comune Giuseppe Piazzese è stato eletto presidente della commissione speciale dedicata alla Costa sud, organismo che avrà il compito di seguire, monitorare e promuovere il percorso di rilancio di una delle aree più strategiche e delicate della città.🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Sviluppo e legalità, Assoimpresa Palermo incontra la commissione Attività produttive per il futuro di via RomaSi è svolta l’audizione di una delegazione di Assoimpresa Palermo presso la Sesta Commissione Consiliare del Comune.

Bari, viaggio nel quartiere Japigia: tra palazzoni e aree verdi restano sacche di degrado. Ma nel futuro ci sono Costa Sud e BrtDal centro città, procedendo verso sud, ad un certo punto ci si trova ad attraversare dei binari.

Argomenti più discussi: Ostia, nasce la Commissione Speciale Litorale: Bozzi (Azione) spinge per un ruolo attivo del Municipio; Ostia, torna la Commissione Litorale: il Municipio X cerca di riprendersi la scena sul mare; Il governo della Costa d’Avorio scioglie la commissione elettorale; Obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione: via libera in Commissione al ddl Costa. Le opposizioni si astengono.

costa una commissione speciale perPalermo. Costa Sud al centro del futuro urbano: Giuseppe Piazzese eletto presidente della Commissione specialeIl Consigliere della Seconda Circoscrizione del Comune di Palermo Giuseppe Piazzese è stato eletto Presidente della Commissione speciale dedicata alla Costa Sud, organismo che avrà il compito di ... libertasicilia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web