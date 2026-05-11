Un viaggio infernale nella prossima pubblicazione di Sergio Bonelli Editori

Una nuova pubblicazione di Sergio Bonelli Editori ci porterà in un viaggio attraverso l’inferno dantesco. La storia si svolge in un contesto che richiama l’epica descrizione del poeta italiano, con personaggi e ambientazioni ispirate alle sue opere. La narrazione si sviluppa in più capitoli, con uno stile che combina elementi classici e moderni. La pubblicazione sarà disponibile nelle librerie e negli store online a partire dalla prossima settimana.

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Un grande viaggio dentro l’inferno Dantesco ci aspetta nella nuova uscita targata Sergio Bonelli Editore. Torna nelle librerie e nelle fumetterie dal 22 maggio L’INFERNO DI DANTE ILLUSTRATO DI PAOLO BARBIERI, e questa volta il volume conterrà il testo integrale scritto da Dante Alighieri. L’inferno di Dante -©Sergio Bonelli Editori Il Maestro dell’illustrazione fantasy amplia e completa le precedenti versioni in questa nuova edizione integrale, arricchita da altre undici illustrazioni che porteranno il numero totale a circa ottanta, rendendo questo volume uno dei più riccamente illustrati della prima, infernale, cantica. Un emozionante viaggio che riporta Barbieri alle origini, ma che segna anche un ulteriore passaggio creativo per l’artista, pronto a stupire ancora una volta i lettori con universi immaginifici senza confini.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Un viaggio infernale nella prossima pubblicazione di Sergio Bonelli Editori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Zorro entra ufficialmente nella famiglia di Sergio BonelliUn simbolo alla lotta criminalità e dell’ingiustizia, oltre a essere emblema della grande avventura, torna in veste fumettistica. Treni cancellati e ritardi di ore: l'infernale viaggio dei pugliesi fuori sedeCircolazione in tilt a causa di una frana in Molise: l'odissea del ritorno si sta rivelando peggiore di quella dell'andata, per i tanti lavoratori e... Argomenti più discussi: Sergio Bonelli Editore presenta L’Inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri; Sergio Bonelli Editore presenta L’INFERNO DI DANTE illustrato da PAOLO BARBIERI - Edizione integrale; Tutto quello che sappiamo su edizione integrale Inferno; Sergio Bonelli Editore presenta L’INFERNO DI DANTE illustrato da PAOLO BARBIERI – Edizione integrale.