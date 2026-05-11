Un residente sul porta a porta | Plastica e vetro non raccolti purtroppo capita spesso
In via Cigno e zone vicine a Pescara, alcuni residenti segnalano che la raccolta di plastica e vetro non viene effettuata regolarmente. Un residente ha riferito che spesso i rifiuti non vengono prelevati, nonostante siano stati correttamente separati e lasciati secondo il calendario stabilito. La situazione riguarda principalmente condomini e aree circostanti, dove il servizio di raccolta sembra presentare delle disfunzioni.
«Questa è la situazione in via Cigno e zone limitrofe a Pescara dove Ambiente non ha raccolto la plastica smaltita dai condomini come da calendario». Questo quanto segnala un residente della zona.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierIl cittadino aggiunge: «Ora.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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