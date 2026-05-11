Un residente sul porta a porta | Plastica e vetro non raccolti purtroppo capita spesso

In via Cigno e zone vicine a Pescara, alcuni residenti segnalano che la raccolta di plastica e vetro non viene effettuata regolarmente. Un residente ha riferito che spesso i rifiuti non vengono prelevati, nonostante siano stati correttamente separati e lasciati secondo il calendario stabilito. La situazione riguarda principalmente condomini e aree circostanti, dove il servizio di raccolta sembra presentare delle disfunzioni.

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«Questa è la situazione in via Cigno e zone limitrofe a Pescara dove Ambiente non ha raccolto la plastica smaltita dai condomini come da calendario». Questo quanto segnala un residente della zona.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione DossierIl cittadino aggiunge: «Ora.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Raccolta del vetro a Rosignano, dal 4 maggio stop al porta a porta: tornano le 'campane'Nelle frazioni collinari di Rosignano dal 4 maggio il vetro non verrà più raccolto tramite il porta a porta ma si potranno conferire gli oggetti... Si parla di: Incidente sul lavoro a Orbassano: operaio resta con la mano incastrata in un macchinario, è grave in ospedale; Mattarella premia due calabresi e una siciliana tra i 28 giovani Alfieri della Repubblica. Una proposta per il DPS a distanza fisico reddit