Un ragazzo le mette like sui social | 14enne pestata a Velletri prova a scappare e la investono

Una 14enne è stata aggredita da alcune sue coetanee davanti a un fast food a Velletri. Dopo l'aggressione, ha tentato di scappare, ma è stata investita da un’auto che si è poi dileguata. La vicenda si è svolta nel pomeriggio e sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

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