Un dettaglio da non sottovalutare perché comporta un linguaggio sempre più violento e poco accomodante

Negli ultimi tempi si nota un aumento nell’uso di un linguaggio sempre più aggressivo e meno disposto al dialogo, specialmente sui social media. Questo fenomeno si collega a tre aspetti: il mondo online, le generazioni più anziane e le modalità di comunicazione adottate. La tendenza si manifesta attraverso parole e atteggiamenti che risultano spesso più violenti e meno tolleranti rispetto al passato.

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S ocial, boomer e linguaggio. Tre concetti strettamente legati tra di loro, soprattutto negli ultimi tempi. Non solo perché i social hanno, fin dal loro esordio, influenzato la comunicazione. Ma soprattutto perché in tempi recentissimi questo modo di comunicare è diventato “boomeristico”, per coniare un nuovo aggettivo. Ovvero più maligno e cattivo, ma anche fuori dal tempo e rigido. Una definizione che non si limita più a una determinata età anagrafica ma che sta coinvolgendo tante generazioni, in maniera trasversale. Social vietati agli under 16, tocca alla Spagna: «Basta Far West digitale, proteggiamo i nostri figli» X Leggi anche › Luca Mazzucchelli: «Contro i rischi dei social, il dialogo in famiglia».🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un dettaglio da non sottovalutare, perché comporta un linguaggio sempre più violento e poco accomodante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milan, perché Loftus-Cheek può essere cruciale per Allegri: rientro da non sottovalutare IA: studi rivelano il rischio di un linguaggio sempre più uniforme? Cosa scoprirai Come fanno le persone a imitare involontariamente lo stile dell'IA? Quali termini specifici stanno già sostituendo il nostro... Argomenti più discussi: L'arma che uccise Chiara Poggi lavata o avvolta in un asciugamano: la ricostruzione dei Ris e il caso dei teli da mare scomparsi; Renault Espace MY 26: come va l’ibrida per famiglie (anche numerose); Come viene pagato in busta paga il Primo Maggio 2026?; RECENSIONE Dreame Z30 Pro Aqua.