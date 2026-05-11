Un albero per ogni bottiglia venduta | così un gin tonic salverà il mondo

Da vanityfair.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto punta a piantare un albero per ogni bottiglia di gin tonic venduta. Gli ideatori, due giovani imprenditori, hanno avviato un'iniziativa che collega la vendita del cocktail alla riforestazione. L'obiettivo è compensare le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione e dal consumo del prodotto. La campagna ha già ottenuto un riscontro positivo tra i consumatori e prevede di coinvolgere varie aziende del settore.

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L'iniziativa «One bottle, one tree» Elemento centrale dell’identità del brand è l’iniziativa «One Bottle, One Tree» grazie alla quale per ogni bottiglia venduta viene piantato un albero, tracciabile con un codice univoco: oggi Sapling ha piantato oltre 511mila alberi in tutto il mondo. In Italia, dove il brand è arrivato nel 2024 grazie alla distribuzione di Proposta Spirits, è partita una collaborazione con gli agricoltori pugliesi per ripiantare gli ulivi colpiti da Xylella, il batterio che ha devastato milioni di alberi di ulivo, anche secolari, e ha messo a serio rischio l’economia agricola e la biodiversità della regione....🔗 Leggi su Vanityfair.it

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