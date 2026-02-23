Romagna in bottiglia | il gin che conquista l’Italia e il mondo

Marco Zavalloni ha portato i suoi gin romagnoli, Alba87 e Alba87 golden Placidia, alla fiera Beer & Food Attraction di Rimini, attirando l’attenzione di molti visitatori. La scelta di usare uva Albana conferisce ai distillati un sapore unico e autentico. Zavalloni ha spiegato che la produzione mira a valorizzare le tradizioni locali. La presentazione ha suscitato interesse tra appassionati e operatori del settore. La domanda di questo gin cresce anche all’estero.

Alla fiera Beer & Food Attraction di Rimini, il cesenate Marco Zavalloni ha presentato i suoi gin romagnoli, Alba87 e Alba87 golden Placidia, realizzati con uva Albana. L’evento internazionale ha portato contatti per la distribuzione in Italia e all’estero, con l’obiettivo di far conoscere la Romagna oltre i suoi confini. Il gin romagnolo conquista l’Italia e l’estero La fiera Beer & Food Attraction di Rimini ha chiuso i battenti con un successo inaspettato per un piccolo produttore locale. Marco Zavalloni, cesenate appassionato di distillati, ha portato per la prima volta i suoi gin romagnoli in un contesto internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Carnago (Varese), vandalizzano il presepe e mettono una bottiglia di gin nella mangiatoia | Poi si vantano sui social

Leggi anche: Carnago: presepe danneggiato, bottiglia di gin nella mangiatoia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I gin del cesenate alla fiera Beer & Food Attraction: Contatti per far conoscere un pezzo di Romagna anche all'estero.

DEGUSTAZIONE DEI VINI DELLA FATTORIA DEL PICCIONE Oggi, sabato 31 gennaio, a partire dalle h 18 fino alle 20,30 circa, Altivini vi porterà in Romagna e precisamente a Montescudo-Monte Colombo, in provincia di Rimini. La degustazione sarà autoge - facebook.com facebook