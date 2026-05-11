Un adulto su quattro fuma ancora | scattano le iniziative per dire addio alla sigaretta

A Cesenatico, circa un quarto degli adulti continua a fumare, nonostante le campagne di sensibilizzazione sui danni del tabacco. La percentuale si mantiene stabile nel tempo, rendendo ancora attuale il problema del consumo di sigarette tra gli adulti. Le autorità stanno avviando nuove iniziative per incoraggiare la cessazione del fumo e ridurre il numero di fumatori nella città.

Nonostante la crescente consapevolezza sui rischi per la salute, la sigaretta resta un’abitudine difficile da abbandonare per una fetta consistente della popolazione cesenate. Secondo gli ultimi dati della sorveglianza Passi (2022-2023), nel territorio di Cesena fuma il 23% degli adulti tra i 18.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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ho smesso di fumare per sempre. è stato facile

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