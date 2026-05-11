Ultima vela… | Lucio Salzano in mostra a Palazzo Venezia Napoli

A Napoli, presso Palazzo Venezia, sarà aperta dal 19 al 27 maggio 2026 una mostra intitolata “Ultima vela…”. L’esposizione presenta sette opere inedite create tra il 2021 e il 2026 dall’artista Lucio Salzano. La serie di lavori sarà visibile negli spazi del palazzo per tutta la settimana. La mostra rappresenta un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea in città.

Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi. Al Vulcano Buono di Nola il 13 e 14 maggio Dal 19 al 27 maggio 2026 gli spazi di Palazzo Venezia Napoli ospitano “Ultima vela.”, la nuova mostra personale di Lucio Salzano, composta da sette opere inedite realizzate tra il 2021 e il 2026. L’inaugurazione è prevista martedì 19 maggio alle ore 19.00. Con questa esposizione Salzano chiude idealmente un ciclo pittorico che rappresenta uno dei momenti più maturi e intensi della sua ricerca artistica, in cui pittura, visione teatrale e linguaggio multimediale si fondono in un racconto evocativo e profondamente simbolico. “Ultima vela.” non è...🔗 Leggi su 2anews.it

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