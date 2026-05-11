Recentemente si sono susseguite interpretazioni contrastanti sulle intenzioni del presidente russo riguardo alla guerra in Ucraina. Non ci sono dichiarazioni ufficiali chiare che confermino una volontà di avviare negoziati, ma alcuni segnali sono stati interpretati come possibili aperture, anche se ambigue e poco decise. La questione rimane aperta, con le parti coinvolte che attendono sviluppi concreti in un contesto segnato da retoriche contrastanti.

Ma è forse vero che Vladimir Putin vorrebbe finalmente negoziare la fine della guerra in Ucraina? In realtà i segnali sono indiretti ed ambigui, e la prospettiva di negoziati seri sembra ancora lontana. Ancora ieri, nel celebrare la giornata della vittoria sovietica nella II Guerra Mondiale, Putin ha ribadito la sua volontà di vincere la guerra e non ha indicato nessun ripensamento dei suoi obiettivi strategici, che rimangono immutati sin dall’inizio di quella che il Cremlino continua a chiamare una Operazione Militare Speciale. La novità, se di novità si può parlare, è che egli ha anche affermato che il conflitto potrebbe essere prossimo a...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, la via stretta di Putin prigioniero della retorica

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Ucraina, l’inviato Usa da Putin ma la guerra continua

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