TuttoFood l’agroalimentare made in Italy fa sistema sui mercati internazionali
TuttoFood si tiene in Fiera Milano e vede la partecipazione di circa 5.000 espositori provenienti da Italia e altri Paesi. La manifestazione si svolge fino al 14 maggio 2026, con l’obiettivo di promuovere i prodotti agroalimentari italiani sui mercati internazionali. L’evento rappresenta un punto di riferimento nel settore, mettendo in mostra le produzioni di aziende italiane e straniere e favorendo l’incontro tra operatori di diversi Paesi.
TuttoFood porta l’Italia a competere con fiere di settore storicamente leader nel mondo in un comparto strategico come quello della filiera agroalimentare italiana con l’ edizione 2026 aperta fino al 14 maggio nei padiglioni in Fiera Milano dove sono presenti 5mila espositori italiani e stranieri. Prima giornata subito affollata di visitatori professionali e delegazioni di buyer di tutto il mondo in uno scenario vivace e partecipato, mentre si svolgeva la cerimonia del taglio del nastro nella TuttoFood Hall in Corso Italia. Un avvio all’insegna dell’ottimismo e della visione strategica della manifestazione sottolineata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie correlate
Leggi anche: Made in Italy, 27,6 miliardi di export potenziale: il “Bello e Ben Fatto” punta sui mercati globali
Lefay Resort fa sistema con Marriott e porta il Made in Italy nel mondoIl marchio di lusso dedicato al benessere Lefay entrerà a far parte del portafoglio Marriott International.
Argomenti più discussi: DMM Supplemento Fiere: TuttoFood 2026; Nuovi trend, nuove sfide: a Tuttofood 2026 il sistema alimentare che tiene sotto pressione; Tuttofood 2026 scalda i motori: l'agroalimentare globale si riunisce a Milano; TuttoFood Milano 2026: programma ed eventi da non perdere.
#esmach torna a TuttoFood Milano 2026! Dall’11 al 14 Maggio saremo presenti a TuttoFood Milano, la Fiera Internazionale dell’Agroalimentare Made in Italy, all’interno della collettiva network di UNISG - Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di facebook
AGRICOLAE (@Agricolae1) / Posts / X x.com
TuttoFood, l’agroalimentare made in Italy fa sistema sui mercati internazionaliInaugurata l’edizione 2026 aperta in Fiera Milano fino al 14 maggio. Il ministro Lollobrigida: Vetrina internazionale che racconta la capacità dell’Italia di affermarsi nel mondo come patria del bell ... ilgiornale.it