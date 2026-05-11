TuttoFood l’agroalimentare made in Italy fa sistema sui mercati internazionali

TuttoFood si tiene in Fiera Milano e vede la partecipazione di circa 5.000 espositori provenienti da Italia e altri Paesi. La manifestazione si svolge fino al 14 maggio 2026, con l’obiettivo di promuovere i prodotti agroalimentari italiani sui mercati internazionali. L’evento rappresenta un punto di riferimento nel settore, mettendo in mostra le produzioni di aziende italiane e straniere e favorendo l’incontro tra operatori di diversi Paesi.

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