Tutorial Elenchi regionali per il ruolo scelta della regione e non solo Le info utili QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Lunedì 11 maggio alle 14 | 30

Lunedì 11 maggio alle 14:30 si terrà un question time in diretta con un rappresentante sindacale del settore scuola. Nel frattempo, è disponibile online fino al 25 maggio la piattaforma per presentare le domande relative agli elenchi regionali per il ruolo, con informazioni sulla scelta della regione e altri dettagli utili per i candidati. La procedura permette di iscriversi e aggiornare i dati necessari per le future nomine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi Notizie correlate Tutorial mobilità docenti e ATA, passaggi di ruolo, vincoli e deroghe: le info utili. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 26 marzo alle 14:30È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA. Argomenti più discussi: VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia Cannas; Elenchi regionali, ecco come si compila la domanda – VIDEO TUTORIAL; VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Elenchi regionali per il ruolo docenti, come fare domanda passo dopo passo. QUESTION TIME con Semeraro; VIDEO GUIDA | Elenchi regionali per il ruolo docenti: come fare la domanda passo dopo passo.