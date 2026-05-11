Tutorial Elenchi regionali per il ruolo scelta della regione e non solo Le info utili QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Lunedì 11 maggio alle 14 | 30
Lunedì 11 maggio alle 14:30 si terrà un question time in diretta con un rappresentante sindacale del settore scuola. Nel frattempo, è disponibile online fino al 25 maggio la piattaforma per presentare le domande relative agli elenchi regionali per il ruolo, con informazioni sulla scelta della regione e altri dettagli utili per i candidati. La procedura permette di iscriversi e aggiornare i dati necessari per le future nomine.
Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi
Notizie correlate
Tutorial mobilità docenti e ATA, passaggi di ruolo, vincoli e deroghe: le info utili. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 26 marzo alle 14:30È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA.
Argomenti più discussi: VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia Cannas; Elenchi regionali, ecco come si compila la domanda – VIDEO TUTORIAL; VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Elenchi regionali per il ruolo docenti, come fare domanda passo dopo passo. QUESTION TIME con Semeraro; VIDEO GUIDA | Elenchi regionali per il ruolo docenti: come fare la domanda passo dopo passo.
Sto compilando la domanda per inserirmi negli elenchi regionali Cdc EEEE. È normale che sotto ai punteggi dello scritto e orale non ci sia la finestra relativa alll'abilitazione che ho visto esserci in alcuni tutorial? Grazie - facebook.com facebook