Tuscia terra d' oro | quanto valgono i terreni a Viterbo e provincia

Capire quanto vale un pezzo di terra oggi non è così immediato come sembra. Non basta guardare i cartelli "vendesi" lungo le strade, perché il mercato reale è fatto di numeri tecnici e ufficiali che spesso raccontano una storia diversa. Ogni anno la Commissione Provinciale si riunisce per mettere.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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