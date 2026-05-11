A Tuscia, un panificio aperto dal 1925 attira clienti con i suoi sapori tradizionali e l’aroma che si diffonde per le strade vicine. La ricetta originale, creata dalla fondatrice, viene tramandata di generazione in generazione e resta segreta. Il profumo del pane appena sfornato si diffonde nell’aria, attirando passanti e curiosi che si avvicinano al negozio. La presenza storica del negozio si riconosce anche dal suo aspetto e dall’odore che si percepisce a distanza.

? Punti chiave Quale segreto nasconde la ricetta della fondatrice del 1925?. Come fa un profumo a guidare i passanti verso il negozio?. Perché questo forno è diventato il cuore sociale di Montefiascone?. Quali specialità locali rendono unico il viaggio di ritorno dal borgo?.? In Breve Benigno ampliò l'attività nel 1949 includendo la vendita di generi alimentari.. Produzione artigianale utilizza farina del Molino Parri e lievito naturale licoli.. Specialità dolciarie includono biscotti Nonna Nella senza lattosio e ciambelline Est! Est!! Est!!!.. Il locale di Corso Cavour 10 serve prodotti tipici della Tuscia.. A Montefiascone, nel cuore della Tuscia, il Panificio Mari celebra un secolo di storia artigianale offrendo ai clienti prodotti che profumano di tradizione e dedizione familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuscia: il panificio che dal 1925 conquista con sapori e tradizioni

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