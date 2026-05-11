Trump | Pechino attiva think tank e spie per la nuova strategia USA

In un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Cina, sono emerse notizie riguardanti l'attivazione di think tank e presunti agenti di intelligence da parte di Pechino, con l'obiettivo di influenzare la strategia americana. Si indaga su come le istituzioni cinesi possano sfruttare queste risorse per contrastare le iniziative statunitensi e su chi coordini effettivamente le azioni diplomatiche del paese asiatico contro gli Stati Uniti. Queste notizie sono al centro di un dibattito sulle mosse di Pechino nel panorama internazionale.

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