Trump | Pechino attiva think tank e spie per la nuova strategia USA
In un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Cina, sono emerse notizie riguardanti l'attivazione di think tank e presunti agenti di intelligence da parte di Pechino, con l'obiettivo di influenzare la strategia americana. Si indaga su come le istituzioni cinesi possano sfruttare queste risorse per contrastare le iniziative statunitensi e su chi coordini effettivamente le azioni diplomatiche del paese asiatico contro gli Stati Uniti. Queste notizie sono al centro di un dibattito sulle mosse di Pechino nel panorama internazionale.
? Domande chiave Come può Pechino usare i think tank per contrastare Trump?. Chi coordina davvero la strategia diplomatica cinese contro gli Stati Uniti?. Quali sono le tre correnti interne che decidono il futuro economico?. Perché i servizi segreti cinesi influenzano ora le decisioni di Xi Jinping?.? In Breve Il Cofa coordina think tank e MSS per la strategia verso Trump.. Jin Canrong propone una risposta oculare contro i dazi statunitensi.. Chen Jing suggerisce di sfruttare il debito USA oltre 38 trilioni.. I realisti puntano su stimoli interni per contrastare dazi al 125%.. Pechino prepara la strategia per il vertice con Trump coordinando le analisi attraverso una rete di think tank e servizi segreti che rispondono direttamente alla Commissione per gli Affari Esteri.🔗 Leggi su Ameve.eu
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