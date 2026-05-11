Trump nella tomba in un post di Mark Hamill | la reazione della Casa Bianca è durissima ed esplode la polemica

Da screenworld.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un post di Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Jedi, ha suscitato una forte reazione dalla Casa Bianca, che ha condannato duramente le parole dell’attore. La discussione si è acceso dopo che Hamill ha pubblicato un messaggio su un social network, facendo riferimento a un ex presidente degli Stati Uniti. La polemica si è sviluppata rapidamente, attirando l’attenzione dei media e alimentando un vivace dibattito pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando un Jedi incrocia la spada laser con il presidente degli Stati Uniti, il risultato non può che essere esplosivo. Mark Hamill, l’eterno Luke Skywalker della saga di Star Wars, si è ritrovato al centro di una tempesta politica dopo aver pubblicato su Bluesky un’immagine manipolata di Donald Trump raffigurato all’interno di una tomba. Non un semplice fotomontaggio goliardico, ma un’immagine carica di simbolismo: il presidente americano disteso a terra, con una lapide alle spalle che riportava le date “1946-2024” e la scritta enigmatica “If Only”, “Se solo” in italiano. Il post, poi rimosso dall’attore, non si limitava alla provocazione visiva.🔗 Leggi su Screenworld.it

trump nella tomba in un post di mark hamill la reazione della casa bianca 232 durissima ed esplode la polemica
© Screenworld.it - Trump nella tomba in un post di Mark Hamill: la reazione della Casa Bianca è durissima (ed esplode la polemica)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Mark Hamill pubblica la foto di Donald Trump nella tomba, la Casa Bianca: “Un individuo malato”

“Trump tradito e risorto come Gesù”, la pastora della Casa Bianca scatena una polemica pasquale (virale)Durante un pranzo di Pasqua alla Casa Bianca, la pastora Paula White-Cain ha pronunciato parole destinate a scatenare polemiche, tracciando un...

Argomenti più discussi: Star Wars, Mark Hamill posta una foto di Trump nella tomba; Mark Hamill travolto dalle polemiche per una finta tomba del presidente Trump; Mark Hamill posta una foto di Trump generata con l'AI, furia della Casa Bianca: È un individuo malato; Bono Vox compie 66 anni: la scomparsa della madre, il titolo di Cavaliere, l'amicizia con Zucchero.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web