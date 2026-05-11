Trump nella tomba in un post di Mark Hamill | la reazione della Casa Bianca è durissima ed esplode la polemica
Un post di Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Jedi, ha suscitato una forte reazione dalla Casa Bianca, che ha condannato duramente le parole dell’attore. La discussione si è acceso dopo che Hamill ha pubblicato un messaggio su un social network, facendo riferimento a un ex presidente degli Stati Uniti. La polemica si è sviluppata rapidamente, attirando l’attenzione dei media e alimentando un vivace dibattito pubblico.
Quando un Jedi incrocia la spada laser con il presidente degli Stati Uniti, il risultato non può che essere esplosivo. Mark Hamill, l’eterno Luke Skywalker della saga di Star Wars, si è ritrovato al centro di una tempesta politica dopo aver pubblicato su Bluesky un’immagine manipolata di Donald Trump raffigurato all’interno di una tomba. Non un semplice fotomontaggio goliardico, ma un’immagine carica di simbolismo: il presidente americano disteso a terra, con una lapide alle spalle che riportava le date “1946-2024” e la scritta enigmatica “If Only”, “Se solo” in italiano. Il post, poi rimosso dall’attore, non si limitava alla provocazione visiva.🔗 Leggi su Screenworld.it
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‘Un Individuo Malato’: La Casa Bianca Infuriata con l'Icona di Star Wars Mark Hamill per un'Immagine di Trump Morto nella Tomba Rimossa - Reddit reddit
La Casa Bianca ha definito Mark Hamill un individuo malato dopo che l'attore di Star Wars ha pubblicato sui social l'immagine di Donald Trump in una tomba. - facebook.com facebook