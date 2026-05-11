Trump nella tomba in un post di Mark Hamill | la reazione della Casa Bianca è durissima ed esplode la polemica

Un post di Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Jedi, ha suscitato una forte reazione dalla Casa Bianca, che ha condannato duramente le parole dell’attore. La discussione si è acceso dopo che Hamill ha pubblicato un messaggio su un social network, facendo riferimento a un ex presidente degli Stati Uniti. La polemica si è sviluppata rapidamente, attirando l’attenzione dei media e alimentando un vivace dibattito pubblico.

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