Trieste | nasce il Giardino degli Angeli per ricordare i bambini

A Trieste è stato inaugurato il Giardino degli Angeli, un luogo pensato per ricordare i bambini. Gli studenti della scuola edile hanno collaborato alla realizzazione del progetto, contribuendo alle fasi di costruzione e allestimento. La gestione del percorso burocratico è stata affidata a un professionista del settore, che ha coordinato tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni e l’avvio dei lavori.

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? Punti chiave Come hanno collaborato gli studenti della scuola edile a questo progetto?. Chi ha guidato il percorso burocratico per realizzare questo spazio?. Perché i genitori hanno promosso questa specifica iniziativa nel 2024?. Quanto è costato al Comune di Trieste l'intero intervento artistico?.? In Breve Investimento comunale di 10 mila euro per l'opera di Stefano Comelli.. Progetto avviato il 3 settembre 2024 con sopralluogo dei genitori.. Studenti della Scuola Edilmaster hanno realizzato il basamento in pietra e marmo.. Partecipazione di Michele Babuder, mons. Roberto Rosa e Salvatore Porro al Campo 40.. Questa mattina, alle ore 14:00 di lunedì 11 maggio 2026, il Cimitero di Sant’Anna ha accolto l’inaugurazione della scultura denominata Angeli nel Campo 40.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste: nasce il Giardino degli Angeli per ricordare i bambini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giardino degli Aranci, il giardino più romantico di RomaIl Giardino degli Aranci, uno dei posti più belli e frequentati di Roma, nasconde un mistero che in pochi conoscono: ecco cosa si cela sotto... Il Giardino di Santa Rita cerca 'angeli': l’appello nel quartiere San Paolo per accogliere anziani e disabiliNel cuore del quartiere San Paolo di Bari, esiste un angolo di pace che ogni giorno accoglie decine di residenti: il Giardino di Santa Rita. Argomenti più discussi: Parte il Treno dei Giardini 2026, un emozionante viaggio storico da Trieste a Sacile; Al Teatro Trieste 34 It’s your life: lo spettacolo nasce dalle foto del pubblico; Nasce piazzetta Vittoria a Sesto. Verde, attraversamenti e punti luce. Esplorando Roma con il mio Sony a1 ii durante le celebrazioni pasquali reddit