La trentesima giornata del campionato di basket Serie A 20252026 si è conclusa con la vittoria della Virtus, che aveva già conquistato il primo posto in classifica. La squadra ha battuto Varese con il punteggio di 104-85. Con questa sconfitta, Varese è uscita dalla zona play-off. La giornata ha segnato la fine del torneo regolare e la conclusione della stagione.

La trentesima ed ultima giornata basket Serie A 20252026 si chiude con la vittoria della Virtus che, già sicura del primo posto, batte Varese(104-85), che scivola fuori dalla zona play-off. Trento, infatti, piega Milano(84-74) e si prende l’ottava piazza. I meneghini sono terzi, e sfideranno Reggio Emilia(78-77), caduta a Treviso, anche perché Brescia s’impone su Sassari(92-72), già retrocessa. Tortona espugna Venezia*78-75), e si ritroveranno nuovamente ai playoff. Ininfluente il successo di Napoli su Udine(98-71), dato che entrambe sono fuori dalla post-season. TRENTESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI TRENTO-MILANO 84-74 BRESCIA-SASSARI 92-71 TREVISO-REGGIANA 78-77 NAPOLI-UDINE 98-71 TRIESTE-CREMONA 89-94 BOLOGNA-VARESE 104-85 VENEZIA-DERTHONA 75-78 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Trentesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

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