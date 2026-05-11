Trekking urbano a Genova tra personaggi e monumenti riletti con il simbolismo dei tarocchi

Da genovatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio a Genova si svolgerà un trekking urbano organizzato da Praga Viaggi, intitolato “Taroccando Pe Zena”. L’evento si propone di esplorare i monumenti e i personaggi della città attraverso il simbolismo degli Arcani Maggiori dei Tarocchi. La passeggiata, in anteprima nazionale, partirà alle ore 15 e offrirà ai partecipanti una lettura insolita e simbolica della Superba.

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Sabato 16 maggio alle ore 15 si terrà in anteprima nazionale a Genova, il trekking urbano, organizzato da Praga Viaggi: “Taroccando Pe Zena”, personaggi e monumenti della Superba riletti con il simbolismo degli Arcani Maggiori dei Tarocchi.C’è una Genova che non si limita a essere guardata, ma.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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