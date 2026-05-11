Tragico schianto al ritorno dal mercatino della Festa della Mamma | 41enne muore grave la figlia 11enne nel Queensland

Un incidente stradale si è verificato nel Queensland al ritorno da un mercatino dedicato alla Festa della Mamma, coinvolgendo diversi veicoli. Una donna di 41 anni ha perso la vita sul colpo, mentre la figlia di 11 anni è rimasta gravemente ferita. La tragedia ha interrotto una giornata trascorsa insieme in occasione della Festa della Mamma, lasciando la famiglia e le autorità senza parole.

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Una giornata insieme tra genitore e figlia in occasione della festa della mamma si è conclusa in tragedia in Australia dove la quarantunenne è morta sul colpo in seguito al terribile incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Ricoverata in gravi condizioni invece la figlia undicenne.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Monza il mercatino per la festa della mammaUn appuntamento speciale a Monza che in occasione della Festa della mamma trasforma il centro città in un palcoscenico di sapori e colori. Argomenti più discussi: Frosinone, muore dopo un incidente con la sua moto: martedì i funerali di Marco Crescenzi; Tragico incidente sulla Sinnica: morto un uomo di 79 anni; Contro il sole, la nuova creazione 2026 di Teatro Gioco Vita in anteprima l’8 maggio al Teatro Filodrammatici; Le esequie di Chiara Bacchini la giovane deceduta giovedì scorso in un tragico incidente stradale, saranno celebrate Sabato, ore 15,00 nella chiesa di San Martino. Segnale Perso ?????????? (@segnaleperso) / Posts / X x.com Tragico schianto al ritorno dal mercatino della Festa della Mamma: 41enne muore, grave la figlia 11enne nel QueenslandUna giornata insieme tra genitore e figlia in occasione della festa della mamma si è conclusa in tragedia in Australia dove la quarantunenne è morta ... fanpage.it