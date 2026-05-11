A Torre Annunziata si svolge il processo relativo alla morte di Vanessa Cella, deceduta dopo aver subito tre interventi chirurgici. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale che si concluderà con la presentazione della sentenza prevista per il mese di ottobre. La famiglia della vittima ha seguito il processo, che da tempo riguarda le responsabilità delle cure mediche e le eventuali negligenze.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Torre Annunziata. Il processo legato al decesso di Vanessa Cella, una donna di 37 anni, si avvicina a un punto cruciale. La sentenza è attesa per il prossimo 2 ottobre presso il tribunale di Torre Annunziata. Vanessa è morta il 26 marzo 2022, dopo aver subito tre interventi di chirurgia estetica nella Casa di cura Santa Maria la Bruna a Torre del Greco. La vittima, madre di famiglia, secondo quanto riportato dai suoi familiari, non presentava pregressi problemi di salute tali da far presagire un esito tanto tragico.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragedia medica: muore dopo tre operazioni, sentenza prevista per ottobre.

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