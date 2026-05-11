Tragedia all' incrocio a Roma | morti due motociclisti di 22 anni

Nella serata di domenica 10 maggio, alle 21, un incidente mortale si è verificato all'incrocio di Roma coinvolgendo due motociclisti di 22 anni. L'impatto è stato violento e i due giovani sono deceduti sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

L'impatto è stato violento. Entrambi sono morti sul colpo. Incidente mortale a Roma: è successo nella serata di domenica 10 maggio, intorno alle 21.40, all'incrocio tra viale Marconi, via Pincherle e via di Valco San Paolo. Le vittime sono due motociclisti di 22 anni. L'incidente ha coinvolto due.🔗 Leggi su Today.it

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Fuga dalla polizia finisce in tragedia: due morti a Roma - 1mattina News 02/03/2026

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